Минобороны направило дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Якутии

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минобороны России направило сводную инженерную роту и специальную технику для тушения лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщили во вторник журналистам в военном ведомстве.

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"По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) из состава Восточного военного округа дополнительно направлена сводная инженерная рота в количестве 109 человек и 16 единиц техники", - отметили в Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ по поручению президента оказывает активную помощь Якутии, где резко обострилась пожароопасная обстановка. В состав авиагруппировки входят вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара в Якутии, оборудованы выливными авиационными приборами, емкостью 42 тонны, вертолеты Ми-8 оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью 5 тонн, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.