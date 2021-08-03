Соболь дали 1,5 года ограничения свободы за нарушение санитарных норм на незаконной акции

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил бывшего юриста ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь к 1,5 года ограничения свободы, признав ее виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ, и назначить наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе.

Соболь признана виновной в том, что через соцсети призывала людей выйти на несанкционированную властями акцию протеста, на которой создался риск заражения ее участников коронавирусом. В ходе процесса были допрошены участники митинга, полицейские, которые его пресекали, и врачи. При этом прокуратура не смогла обеспечить явку и допрос в качестве свидетеля замглавы Роспотребнадзора по Москве, его показания приобщили к делу. В ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить Соболь наказание в виде ограничения свободы на два года. Вину она не признала, а ее адвокат представил в суд заключение лингвиста, в котором сказано, что в постах Соболь не усматривается признаков призывов к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.

"Контролировать мое ограничение свободы у меня будут с помощью браслета на ноге и специального устройства. Если выявят нарушение, то наказание могут ужесточить", - сказала Соболь после приговора. В ходе его оглашения приставы удалили ее из зала суда за нарушение правил поведения, а именно за съемку судебного заседания.

Днем ранее был оглашен первый приговор по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции. К штрафу в 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель. Его дело слушалось в особом порядке.

Фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве, стали Любовь Соболь, Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК. В отношении Соболь и ряда других фигурантов дело выделено в отдельное производство.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 23 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.