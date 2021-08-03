Прокуратура начала проверку из-за 12-часовой задержки рейса "России" из Москвы в Хабаровск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки на 12 часов рейса авиакомпании "Россия" из Москвы в Хабаровск. Об этом сообщили журналистам в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров рейса FV6287 Москва - Хабаровск авиакомпании АО "Авиакомпания "Россия". Вылет из Шереметьево в Хабаровск планировался 2 августа в 18:30, однако из-за технической неисправности самолета вылет состоялся 3 августа в 07:30. Задержка составила 12 часов, всего [на борту] 324 пассажира", - говорится в сообщении.

Проверка проводится по месту регистрации авиакомпании в Петербурге. В ходе проверки будет дана оценка своевременности размещения пассажиров задержанного рейса в гостинице и обеспечения их едой и напитками. По стандартам Росавиации задержкой рейса не считается опоздание с вылетом менее двух часов.

В понедельник издание "Известия" в своем материале отмечало, что "Россия" отменила 17 рейсов из Шереметьево 2 и 3 августа. Издание сообщило, что ситуация связана с тем, что авиакомпании в короткий срок потребовалось существенное дополнительное количество бортпроводников, допущенных на полеты на разных типах самолетов, и она была вынуждена привлекать сотрудников из резерва, ограниченного в высокий сезон. Это, по данным издания, спровоцировало дальнейшие задержки рейсов.