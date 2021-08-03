Свыше тыс. человек остаются без электричества в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Более тыс. жителей Новгородской области остаются без электричества после грозы и сильного ветра. Об этом во вторник сообщил официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 10:00 03.08.2021 нарушено электроснабжение в двух муниципальных образованиях Новгородской области: Новгородский район - семь населенных пунктов, Боровичский район - 12 населенных пунктов. В зоне отключения находятся 816 жилых домов, в которых проживают 1 263 человека, из них 168 детей", - говорится в сообщении.

Основной причиной отключения электроснабжения являются обрывы на линиях электропередачи в связи с падением деревьев в результате прохождения неблагоприятных метеорологических явлений по территории Новгородской области. К ликвидации последствий происшествия привлечены пять бригад энергетиков, 14 человек и пять единиц техники.