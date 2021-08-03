В Москве мужчина вколол 15-летней девочке неизвестное вещество

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Неизвестный мужчина вколол 15-летней девочке в Москве неустановленное вещество, она госпитализирована с отравлением. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне на юго-востоке Москвы. Неизвестный мужчина подошел к 15-летней девочке и вколол ей неустановленное вещество. В результате подросток потеряла сознание, ее госпитализировали", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, в детскую городскую больницу госпитализирована девочка 2006 года рождения с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом". По данному факту организована доследственная проверка. "В настоящее время следователи выехали в больницу к девочке для уточнения всех обстоятельств, произошедших с ней накануне. Опрашиваются родители, а также круг общения подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России сообщили, что также проводят проверку по данному факту.