К ликвидации последствий урагана в Тверской области привлекли почти 350 человек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Группировка из почти 350 человек привлечена к устранению последствий урагана, обрушившегося на Тверскую область в понедельник. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожарно-спасательные подразделения проводят подворовые обходы, обеспечивают граждан всем необходимым - едой и водой, оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств. Всего к ликвидации последствий привлекается группировка РСЧС в количестве 347 человек и 78 единиц техники", - сказали в ведомстве.

Вечером 2 августа в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Пострадал город Андреаполь и Осташковский городской округ. По информации источника ТАСС, три человека, включая ребенка, погибли, не менее 15 получили травмы. Было повреждено 65 домов, оборваны линии электропередачи, упали порядка 90 деревьев. Региональный главк МЧС РФ переведен в режим повышенной готовности, развернут межведомственный штаб. Был открыт пункт временного размещения, но население в нем пока не нуждается. Также открыта горячая линия по телефону: 8-4822-39-09-82.