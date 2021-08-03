В Астрахани пресекли канал контрабанды наркотиков

АСТРАХАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена деятельность лиц, причастных к организации канала контрабанды наркотиков морским транспортом транзитом через Астраханскую область. В ходе проверки было изъято 50 кг наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области.

"Установлено, что в марте 2021 года в один из портов Астрахани прибыло судно со строительными материалами, в которых при проведении оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Астраханской области обнаружено и изъято наркотическое средство - гашиш, массой около 50 кг. Согласно полученной информации, партия товаров предназначалась для доставки в один из крупных городов Сибири", - говорится в релизе ведомства.

По результатам скоординированных ФСБ России мероприятий совместно с рядом региональных Управлений органов безопасности в Новосибирске задержаны двое причастных к незаконному обороту наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ - "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере", уточнили в пресс-службе ведомства.