Соболь обжалует приговор по делу о нарушении санитарных норм на незаконной акции

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Бывший юрист ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь будет обжаловать свой приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм на незаконной акции в Москве в январе этого года.

"Я считаю этот приговор неправосудным и незаконным, буду его обжаловать. По версии обвинения, единственным действительно заболевшим на этой акции протеста был приговоренный накануне Дани Акель. Но он сделал два теста, подтвердивших, что в момент своего присутствия на митинге он не был болен", - сказала ТАСС осужденная.

По ее словам, она не собирается сворачивать свою деятельность. "Я не могу идти в Госдуму, так как была связана с ФБК, но я продолжу свою оппозиционную деятельность. Меня часто спрашивают, не собираюсь ли я покидать Россию. Пока я в Москве, ну а что будет дальше, сказать не может никто", - добавила она.

Преображенский суд Москвы во вторник приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы, признав ее виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции. Согласно ограничениям, она не должна покидать дом с 22:00 до 06:00, посещать митинги, выезжать за пределы своего муниципального образования.

Это второй приговор в отношении обвиняемых в нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве. Помимо Соболь, фигурантами дела стали брат Алексея Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК. В отношении ряда фигурантов дела, в том числе Соболь, дело выделено в отдельное производство. Накануне был оглашен первый приговор по этому делу - к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель. Его дело слушалось в особом порядке.