Крупнейшую в России партию поддельных аксессуаров Apple изъяли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники таможни изъяли из торговых точек в Апраксином дворе в Санкт-Петербурге более 50 тыс. поддельных аксессуаров американской компании Apple. Как сообщили журналистам в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ), данная партия является крупнейшей в России.

"Правообладатель оценил размер причиненного ущерба на сумму более 150 млн рублей. По словам представителей бренда, это самая крупная партия изъятых контрафактных аксессуаров в истории российского Apple", - говорится в сообщении таможенного управления.

По данным СЗТУ, товары изъяты в ходе проверки, которую провели таможенники, представители городского управления Роспотребнадзора и представители Apple. В ходе проверки были обнаружены поддельные смарт-часы и беспроводные наушники, чехлы для них и для iPhone и планшетов iPad, а также кабели для зарядки устройств и сетевые адаптеры.

"В Apple подтвердили, что предприниматели не обращались за разрешением на использование товарного знака", - привели в пресс-службе слова заместителя начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров СЗТУ Кирилла Рогачева.

Все товары были изъяты, возбуждено два административных дела по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ ("Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака"). Статья предусматривает штраф для юрлиц в размере пятикратной стоимости изъятых товаров, для граждан - двукратной стоимости, а также конфискацию контрафакта.