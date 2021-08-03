На Урале в суд передано дело женщины, которая прятала новорожденную дочку в шкафу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Уголовное дело женщины, которая в городе Карпинске Свердловской области прятала новорожденную дочку в шкафу, передано в суд. Фигурантке добавлено обвинение еще по двум статьям УК РФ - истязание и оставление в опасности. Об этом сообщила журналистам старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.

Ранее женщине были предъявлены обвинения в покушении на убийство малолетней и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

"Прокуратура города Карпинска Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего"), ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего"), ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - сообщила она.

Как уточнил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Карпинский городской суд для рассмотрения. При этом стационарная психиатрическая экспертиза в отношении матери ребенка показала, что она вменяемая.

По версии следствия, в конце апреля 2020 года обвиняемая дома самостоятельно родила девочку, с момента рождения и до начала октября женщина, желая смерти ребенку, не осуществляла надлежащий уход за младенцем. Женщина систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не давала ей воду и питание. Девочку обнаружили знакомые обвиняемой, после чего ее передали правоохранительным органам и обеспечили медицинскую помощь.