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В Росприроднадзоре сообщили, что белые медведи вышли к поселениям на Ямале

Случаи зафиксировали в районе мыса Дровяной, пролива Малыгина, устья реки Ниутейяха

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. К кочевым поселениям на Ямале вплотную подходят семь белых медведей. Животные не реагируют на отпугивания и ведут себя агрессивно, угрожая людям, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова во вторник.

"С Ямала приходят новости: сразу семь белых медведей вплотную подходят к кочевым поселениям. Такие случаи зафиксированы в районе мыса Дровяной, пролива Малыгина, устья реки Ниутейяха. Животные не реагируют на отпугивание и ведут себя агрессивно, угрожая людям", - написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Радионовой, на место будут направлены специалисты Росприроднадзора, чтобы перевезти медведей на более безопасное расстояние.

Она отметила, что такие ситуации стали повторятся чаще в последние годы из-за глобального потепления. "Тревожит, что медведи приходят к людям все чаще. Это связано с изменением климата, отсутствием ледяного покрова и с тем, что меняет их рацион - поковыряться в помойке животному проще, чем охотиться", - пояснил глава Росприроднадзора.

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