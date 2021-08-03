Ураган может развиться в Нижем Новгороде и Владимире в ближайшие часы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Холодный фронт, который стал причиной урагана в Тверской области в понедельник, будет проходить через Нижегородскую и Владимирскую области в ближайшее время. В связи с этим есть вероятность развития шквалистого ветра, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин во вторник.

"Ночью он [холодный фронт] прошел через Москву. В обед, если где-то будут обострения, то в Нижегородской, Владимирской областях. Но все зависит от того, насколько мощными будут облака в этот период, так как чем выше и мощнее облако, тем его трение с земной с поверхностью сильнее. Шквалистый ветер может наблюдаться, но это очень индивидуально", - сказал он.

По словам Варакина, называть "торнадо" явление, которое наблюдалось в понедельник в Тверской области, неправильно. Это были микросмерчи. "Это холодный фронт проходил, и из-за развития максимальной облачности были микросмерчи. Никакого торнадо не было", - пояснил метеоролог.

Вечером в понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Пострадал город Андреаполь и Осташковский городской округ. По информации источника ТАСС, три человека, включая ребенка, погибли, не менее 15 получили травмы. Были повреждены 65 домов, оборваны линии электропередачи, упали порядка 90 деревьев. Региональный главк МЧС РФ переведен в режим повышенной готовности, развернут межведомственный штаб. Был открыт пункт временного размещения, но население в нем пока не нуждается. Также открыта горячая линия по телефону: 8-4822-39-09-82.