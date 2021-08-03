Глава Якутии рекомендовал сократить рабочий день в Мирнинском районе из-за задымленности

ЯКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев рекомендовал работодателям в Мирнинском районе сократить время рабочего дня из-за сильной задымленности в результате лесных пожаров. Об этом сообщается во вторник в официальном аккаунте главы региона в Instagram.

В правительстве сообщали, что 3 августа Николаев находится в Мирнинском районе, где в рамках рабочей поездки, в частности, проведет совещание по лесопожарной обстановке на территории западной Якутии.

"От сильной задымленности страдают все, особенно дети и пожилые люди. В первую очередь мы должны думать о людях. Поэтому рекомендовал работодателям сократить время рабочего дня, а службам скорой медицинской помощи оперативнее реагировать на поступающие обращения граждан", - сказал Николаев.

Он отметил, что в районе сложилась непростая лесопожарная обстановка, принимаются меры по ликвидации трех крупных лесных пожаров. По его словам, "есть определенные ошибки в действиях, которые нужно немедленно исправить, сейчас главная задача - тушение пожаров". Принято решение о создании единого оперативного штаба для координации работ в Мирнинском районе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 14:00 (08:00 мск) в городах Мирном и Ленске в атмосферном воздухе выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ. Превышение выявлено по показателям оксида углерода и диоксида азота в 1,2-2,58 раза и в 1,2-2,2 раза соответственно.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. По данным оперштаба Якутии, за сутки ликвидировано восемь природных пожаров на площади 11,3 тыс. га, локализовано 11 на площади свыше 62 тыс. га. Всего в регионе действует 171 природный пожар, тушат 58.