В Петербурге после ночного ливня поступило более 220 заявок о подтоплениях улиц и подвалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Ливень с грозой обрушился на Петербург вечером в понедельник и в ночь на вторник, в городе выпало более половины месячной нормы осадков. Как сообщила во вторник пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", на предприятие поступило более 220 заявок на скопление воды на улицах и в подвальных помещениях.

"За сутки в Петербурге выпало более половины среднемесячной нормы осадков. Пик нагрузки пришелся на ночное время, и только к утру система водоотведения города начала справляться с приемом дождевых осадков. За прошедшие сутки на горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" после удара стихии поступило более 220 заявок на скопление воды на проезжей части и в подвальных помещениях. Из них больше всего заявок пришлось на Приморский район - более 45", - говорится в сообщении.

Количество осадков в разных районах города существенно отличалось. В Петродворцовом районе выпало 88 мм осадков при месячной норме в 80 мм. Ночью был подтоплен участок Гостилицкого шоссе, движение автомобилей было затруднено.

Сильный дождь обрушился и на Приморский район, где несколько улиц затопило. Очевидцы разместили в социальных сетях видеозаписи, снятые ночью на Парашютной улице, на которой регулярно во время сильных дождей происходят подтопления. На видео заметно, что вода достигла нижней границы окон припаркованных машин. Подтопило и проезжую часть на проспекте Королева, проспекте Испытателей, на улице Уточкина.

Скопление осадков на улицах во время сильных дождей возникает из-за того, что канализационные сети города не успевают справиться с большим объемом дождя сразу. В настоящее время скоплений воды на улицах Петербурга нет, но система водоотведения продолжает работать в режиме повышенной нагрузки. Система приняла более 9 млн куб. м. воды - это в пять раз больше нормы. На максимальных мощностях работают и очистные сооружения.

Удары стихии

В ночь на вторник порывы ветра в городе достигали 20 м/ с. "Поступила 41 заявка, из них 19 заявок на падение деревьев (повреждены семь легковых автомобилей), одно падение слабо закрепленной конструкции, повреждены две кровли жилых домов, 19 подтоплений подвальных помещений", - сообщали в главке МЧС по Санкт-Петербургу. Пострадавших нет.

Ночью на участке в районе 70-го километра внутреннего кольца КАД (Кольцевой автодороги) дождем размыло грунт у дороги. В учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает трассу, сообщили ТАСС, что ремонт участка планируется завершить к 18:00 мск во вторник.

По прогнозам синоптиков, центр циклона в настоящее время смещается на север Карелии, но синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием его тыловой, холодной части. Облачная с прояснениями погода сохранится, временами пройдут дожди, но таких обильных осадков уже не ожидается.