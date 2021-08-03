Московские медики не обнаружили следов от инъекции на теле 15-летней девочки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Врачи не обнаружили никаких следов от инъекции на теле 15-летней девочки, госпитализированной с отравлением в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На теле девочки не обнаружено следов от каких-либо инъекций. Однако при обследовании выявлено отравление запрещенными веществами. По предварительной информации, девочка историю с инъекцией выдумала сама", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что накануне неизвестный мужчина вколол 15-летней девочке в Москве неустановленное вещество, и она была госпитализирована с отравлением.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, в детскую городскую больницу была госпитализирована девочка 2006 года рождения с диагнозом "острое отравление неизвестным веществом". По данному факту организована доследственная проверка, следователи выехали в больницу для уточнения всех обстоятельств. Опрашиваются родители девочки, а также круг общения подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД России сообщили, что также проводят проверку по данному факту.