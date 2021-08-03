СК возбудил уголовное дело после обнаружения двухлетней девочки на улице в Подмосковье

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту оставления на улице двухлетней девочки в Жуковском. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Раменскому району возбуждено уголовное дело по факту оставления двухлетней девочки в опасности на одной из улиц Жуковского (ст. 125 УК РФ), - сообщила Врадий. - В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности матери ребенка, а также причин и обстоятельств произошедшего".

Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что на Молодежной улице в Жуковском была обнаружена двухлетняя девочка, при которой была сумка с детскими вещами. Ребенок помещен в педиатрическое отделение местной больницы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция и прокуратура также проводят проверки в связи с обнаружением ребенка.