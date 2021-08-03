В Вологде арестовали подозреваемого в похищении 12-летней девочки

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Суд в Вологде постановил заключить под стражу 49-летнего жителя Московской области, который подозревается в похищении 12-летней девочки. Об этом в вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"В Вологде арестован мужчина, подозреваемый в похищении человека, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего. (…) Сегодня по ходатайству органов следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 12-летняя девочка из Вологды, общаясь со своей подругой в интернете, была введена в заблуждение относительно пола и возраста собеседницы, согласилась на встречу с ней в Подмосковье, дав свое согласие на то, что из родного города ее заберет дядя этой подруги. 30 июля этого года прибывший за малолетней жительницей Вологды 49-летний житель Московской области, общавшийся с девочкой под вымышленным именем, убедил ребенка в том, что является родственником ее знакомой из социальной сети и похитил несовершеннолетнюю, перевезя ее на автомобиле в Подмосковье. Там его обнаружили правоохранительные органы и задержали сотрудники регионального следственного управления СК России.