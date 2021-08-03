МЧС рекомендует эвакуировать туристов с побережья Приморья из-за приближающегося тайфуна

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев в связи с приближающимся тайфуном предложил главам регионов Дальнего Востока принять превентивные меры, в том числе эвакуировать с морского побережья туристов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В целях защиты населения и территорий от воздействия комплекса опасных метеоявлений предлагаю своевременно провести необходимые превентивные мероприятия, в том числе оповещение и заблаговременную эвакуацию отдыхающих граждан с прибрежной территории, проверить готовность аварийно-восстановительных бригад к возможному реагированию на нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения населения, а также наличие и исправность резервных источников электропитания, запасов материальных резервов", - говорится в обращении, направленном министром главам Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской областей, а также в Минэнерго.

По прогнозу ведомства, с 7 по 9 августа ожидается приход циклона с территории Китая. Может выпасть до 110 мм осадков в сутки в сопровождении ветра до 30 м/с. Спасатели в дальневосточных регионах переведены в режим повышенной готовности. Также созданы запасы для ликвидации возможных ЧС, в готовность приведены ремонтно-восстановительные бригады, ведется очистка дождеприемников и ливневой канализации.