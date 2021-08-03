Дым от лесных пожаров в Якутии окутал поселки на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. Поселки Эвенкийского района на севере Красноярского края окутал плотный дым от лесных пожаров в Якутии, сообщила во вторник пресс-служба администрации муниципалитета.

"Крупные населенные пункты района - Тура, Байкит и Ванавара - в настоящее время окутаны плотным дымом. Сильная задымленность не дает проникать солнцу, дневное время суток больше напоминает сумерки, чувствуется кислородная недостаточность. <...> В соответствии с космическим мониторингом - это дым от лесных пожаров из Якутии. Там сейчас воздушные массы имеют западное направление", - сообщили в пресс-службе.

В самой Эвенкии зафиксировано семь пожаров. С 13 июля на территории района действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. По данным оперштаба Якутии, за сутки ликвидировали восемь природных пожаров на площади 11,3 тыс. га, локализовано 11 на площади свыше 62 тыс. га. Всего в регионе действует 171 природный пожар, тушат 58.