В верховье Амура сформировалась третья волна паводка

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Третья волна дождевого паводка сформировалась в верховье Амура, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС России.

"В верхнем течении Амура сформировалась уже третья волна дождевого паводка, которая перемещается по Еврейской автономной области. По прогнозным данным, ее гребень подойдет к Хабаровску 20-22 августа с превышением неблагоприятных отметок", - сказали в пресс-службе.

В Еврейской АО также прогнозируется повышение уровня реки Зеи. Отметка может достигать опасных отметок в 125-261 см. Возможно подтопление 16 населенных пунктов в пойме Амура, дорог местного и регионального значения. Согласно наихудшему прогнозу, затопит 203 жилых дома с населением около 700 человек.

"Сейчас на территории Амурской области, а также Верхнебуреинского и северных районов Хабаровского края фиксируются интенсивные подъемы уровней воды на среднем Амуре до 150 см за сутки, прогнозируется дальнейший рост. В настоящее время подтоплено 37 жилых домов. В Архаинский район направлены дополнительные спасатели с плавсредствами и специальным оборудованием", - сказали в ведомстве.