Грозы с дождем оставили без света более 60 населенных пунктов Владимирской области

ВЛАДИМИР, 3 августа. /ТАСС/. Непогода стала причиной отключения электроснабжения в более чем 60 населенных пунктах Киржачского района, где проживают 5,5 тыс. человек и в 11 населенных пунктах Петушинского района с населением около 1 тыс. человек. Об этом во вторник написал в соцсетях губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

"Непогода оставила без электроснабжения более 60 населенных пунктов района. В них проживает 5,5 тыс. человек. На пострадавшей от грозы территории расположено 10 школ, три дошкольных учреждения и один водозабор. В аварийно-восстановительных работах участвует 10 бригад филиала "Владимирэнерго" и 15 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 17:00", - написал глава региона.

В Петушинском районе, где к утру без электроснабжения остались 11 населенных пунктов с населением суммарно 950 человек, электроснабжение уже восстановили.

Кроме того, ГУ МЧС по Владимирской области сообщило о том, что в ночь со 2 на 3 августа на территории Владимирской области из-за гроз с усилением порывов ветра до 17 м/с 17 деревьев упали на автодорогу регионального значения Киржач-Покров. Пострадавших и погибших нет.

Для контроля над устранением последствий ночной грозы с дождем и сильным ветром в Киржачский район выехал врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин.