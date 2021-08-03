В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Кировской области подростков

ТАСС, 3 августа. Четверо детей, госпитализированных с отравлением продуктами горения в результате пожара в неэксплуатируемом здании в городе Вятские Поляны Кировской области, находятся в реанимации. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

"На данный момент дети находятся в реанимации на кислородных масках в стабильном состоянии, им проводится необходимое лечение. Три человека в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Пожар в неэксплуатируемом помещении защитного сооружения гражданской обороны на ул. Тойменка, 2 произошел накануне вечером. Дверь в здание была взломана, внутрь забрались пятеро подростков 2007-2008 годов рождения, они подожгли бумагу и мусор, от чего и произошел пожар. Дети отравились продуктами горения, с места происшествия четверых подростков эвакуировали в Кировскую областную детскую клиническую больницу в сопровождении детских реаниматологов вертолетом санитарной авиации и наземным транспортом.

Следователи начали проверку в отношении должностных лиц, не обеспечивших безопасную эксплуатацию объекта. Также прокуратура области проверит исполнение законов в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних, даст оценку исполнения родительских обязанностей в семьях детей, а также работы системы профилактики.