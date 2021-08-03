Свыше 10 млн рублей направят на ликвидацию последствий подтопления под Новгородом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Демянский район Новгородской области получит более 10 млн рублей на ликвидацию последствий. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время рабочей встречи с главой Демянского района Андреем Сапоговым во вторник.

"Средства [на ликвидацию последствий подтопления] будут выделены. Больше 10 млн рублей. [Они будут направлены] на дороги, на кладбище в деревне Филиппова гора, чтобы укрепить его, чтобы оно дальше не разрушалось и на другие нужды, которые вы озвучивали", - сказал Никитин.

В июне 2021 года в Демянском районе в результате сильных ливневых дождей река Явонь вышла из берегов, в зоне подтопления оказались более 30 жилых домов и более 90 домовладений, в районе ввели режим ЧС.

На работы по восстановлению и укреплению кладбища в деревне Филиппова гора направят свыше 5 млн рублей, еще 2,1 млн направят на оказание материальной помощи пострадавшим от подтопления жителям района, еще 2,7 млн направят на восстановление подтопленных и размытых дорог. Также на совещании глава Демянского района просил выделить средства на установку гидропоста на реке Явонь.

В 2022 году в Демянском районе планируется начать работы по расчистке русла реки Явонь.