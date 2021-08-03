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Двое пострадавших в ДТП в Турции россиян находятся в тяжелом состоянии

Необходимости в срочной эвакуации пострадавших на территорию России нет, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Двое россиян, включая пятилетнего ребенка, пострадавшие накануне в результате ДТП в Турции, находятся в тяжелом состоянии, они прооперированы, еще два пациента находятся в состоянии средней тяжести. Необходимости в срочной эвакуации пострадавших на территорию России нет, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минздрава РФ по итогам телефонного разговора замглавы Минздрава РФ Олега Гриднева с замглавы Минздрава Турецкой Республики Толгу Тулунаем.

"На данный момент двое россиян, включая пятилетнего ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Они прооперированы, врачам удалось стабилизировать состояние пациентов. В состоянии средней степени тяжести находятся еще два пациента, угрозы жизни нет. Необходимости в срочной эвакуации пострадавших на территорию России нет. Пациенты находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

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