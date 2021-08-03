Участок автодороги "Кобяй" в Якутии закрыли из-за лесного пожара и ограниченной видимости

ЯКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Движение транспорта на участке региональной автодороги "Кобяй" в Горном районе Якутии закрыли из-за пожара в придорожной лесной полосе и ограниченной видимости. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления автодорог.

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"В связи с возникновением пожара в придорожной лесной полосе и ограничением видимости закрыт участок региональной автомобильной дороги "Кобяй" (км 100+000 - км 127+000) в направлении села Бясь-Кюель - река Тюгюэне", - говорится в сообщении.

2 августа закрыли движение транспорта на участке региональной автодороги "Анабар" в направлении поселок Чернышевский - поселок Олгуйдах в Мирнинском районе Якутии из-за лесного пожара.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запретили посещать леса. По данным оперштаба Якутии, за сутки ликвидировали восемь природных пожаров на площади 11,3 тыс. га, локализовали 11 на площади свыше 62 тыс. га. Всего в регионе действует 171 природный пожар, тушат 58.