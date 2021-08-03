В ДР Конго боевики убили 17 мирных граждан

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС). Об этом сообщил во вторник конголезский новостной портал Aktuality со ссылкой на местные власти.

"Нападение было совершено 2 августа на поселок Зунгулука в округе Ируму провинции Итури, - заявил секретарь соседней общины Селестин Мбалангу. - Согласно предварительным оценкам, убиты 17 человек, включая двух детей".

В свою очередь официальный представитель вооруженных сил в Итури лейтенант Жюль Нгонго сообщил, что армейские части ведут преследование боевиков.

В провинции Итури с 6 мая действует осадное положение, которое ввел своим указом президент ДРК Феликс Чисекеди по причине ухудшения ситуации в области безопасности. Решением главы государства гражданская администрация в Итури заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседней провинции Северное Киву. В Итури переброшены дополнительные воинские подразделения, которые сейчас ведут операции с целью ликвидации основных баз боевиков.

АДС был сформирован на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах республики. По данным ООН, боевики АДС за последние два года убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. гражданских лиц. Конголезские силы безопасности отмечают, что главари группировки установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской "Аш-Шабаб". США 11 марта включили АДС в список террористических организаций, связанных с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).