Турецкие пожарные локализовали почти все лесные пожары в стране

АНКАРА, 3 августа. /ТАСС/. Турецкие пожарные и специалисты профильных служб взяли под контроль почти все лесные пожары, бушевавшие последнюю неделю в стране. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации президента Турции в Twitter.

"Из 154 лесных пожаров, произошедших в нашей стране в последние шесть суток, наша страна в результате мобилизации усилий взяла под контроль 146", - говорится в сообщении администрации. Эти данные власти приводят по состоянию на 15:30 (совпадает с мск) 3 августа.

На данный момент, несмотря на успешную локализацию большинства районов возгорания, пожары все еще продолжаются возле Мармариса и Бордрума в провинции Мугла, в лесах Манавгата и Аланьи в провинции Анталья, в провинции Адана. Однако опасности для жилых районов и туристических объектов сейчас уже нет. Выгорели тысячи га леса.

Президент Турции Тайип Эрдоган в свою очередь во вторник поблагодарил российского лидера Владимира Путина и лидеров ряда других стран за поддержку и содействие республике в борьбе с лесными пожарами. В мерах по тушению огня были задействованы три российских самолета-амфибии Бе-200, которые Турция арендует у РФ вместе с пилотами.

Мощные лесные пожары начались в республике шесть дней назад. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. Сообщалось об эвакуации двух отелей, а также нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Пожарные до сих пор пытаются справиться с бедствием в ряде районов, но опасности для населенных пунктов уже практически нет. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.