Полярники зафиксировали на станциях в Арктике задымление от лесных пожаров в Якутии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Ученые зафиксировали на арктических научных станциях дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала "Лед" Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

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"Дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре добрался до арктических научных станций. Сильное задымление наблюдалось в районе полевой базы Хастыр (полуостров Хара-Тумус, Хатангский залив)", - говорится в сообщении.

По словам полярников, видимость из-за густого дыма упала до 500 м, небо заволокло, а в воздухе ощущался запах гари. Задымление продолжалось более 20 часов 1 августа и в меньшем масштабе в районе трех часов повторилось 2 августа.

Затем ветер изменил направление и дым постепенно рассеялся.

"Сейчас ученые продолжают свои наблюдения, работа на базе ведется в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Небольшое задымление также наблюдалось на одном из северных пунктов наблюдательной сети - "Ледовой базе Мыс Баранова" (остров Большевик, архипелаг Северная Земля), которая находится в 700 км к северо-западу от Хастыра.