Главный инженер "Орелэнерго" получил 2,5 года колонии за гибель подростка

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Суд в Орловской области приговорил главного инженера электрических сетей районного филиала МРСК Центра "Орелэнерго" к 2,5 года колонии общего режима, признав его виновным в несвоевременной ликвидации обрыва проводов. Нарушения привели к гибели подростка, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

"Главный инженер электрических сетей районного филиала МРСК Центра - "Орелэнерго" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Суд приговорил виновного к двум годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Обрыв воздушной линии передачи электроэнергии произошел в июле 2020 года в деревне Вепринец Орловской области. По словам прокуратуры региона, главный инженер районного филиала не организовал своевременно работы по обесточиванию провода и ликвидации обрыва. В итоге во время прогулки 16-летний подросток коснулся оборванного провода и от полученных травм умер на месте.