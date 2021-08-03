Мосгорсуд оставил в СИЗО замглавы Южного таможенного управления ФТС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест заместителя начальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина, обвиняемого в хищении 85 млн рублей при реализации госконтракта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения заместителю начальника Южного таможенного управления ФТС России Александру Скрипкину. Он останется в СИЗО до 15 сентября", - сказал собеседник агентства.

Скрипкину предъявлено обвинение в хищении средств по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Следствие по материалам коллег из ФСБ России установило, что в 2018 году при проведении электронного аукциона должностные лица Южного таможенного управления завысили начальную цену контракта на приобретение здания для Южной электронной таможни и Южного таможенного поста, что ограничило конкуренцию и дало преимущество предпринимателю, который также стал фигурантом этого дела. После заключения госконтракта на общую сумму свыше 253 млн рублей к Южному таможенному управлению перешли два земельных участка и здание площадью около 3 тыс. кв. м. Установлено, что стоимость приобретенного имущества искусственно завышена на сумму порядка 85 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, считает следствие.