{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд 19 августа рассмотрит жалобу на приговор осужденному за госизмену доценту МАИ

Заседание пройдет в закрытом режиме

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Первый апелляционный суд 19 августа рассмотрит жалобу на приговор доценту МАИ Алексею Воробьеву, осужденному на 20 лет колонии за госизмену. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"Суд рассмотрит жалобу на приговор Воробьеву 19 августа. Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказала она.

В конце апреля Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева, признав его виновным в государственной измене и незаконном экспорте из РФ оборудования, технологий, научно-технической информации, а также в контрабанде. Ему также назначили штраф в размере 1 млн рублей.

Воробьев - кандидат технических наук, доцент кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института.

Теги
Россия
Politico: здание Пентагона закрыли из-за стрельбы около близлежащей станции метро
По данным телеканала WKRN, ранения получили несколько человек
Politico: здание Пентагона закрыли из-за стрельбы около близлежащей станции метро
Читать полностью