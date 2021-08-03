Суд 19 августа рассмотрит жалобу на приговор осужденному за госизмену доценту МАИ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Первый апелляционный суд 19 августа рассмотрит жалобу на приговор доценту МАИ Алексею Воробьеву, осужденному на 20 лет колонии за госизмену. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"Суд рассмотрит жалобу на приговор Воробьеву 19 августа. Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказала она.

В конце апреля Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева, признав его виновным в государственной измене и незаконном экспорте из РФ оборудования, технологий, научно-технической информации, а также в контрабанде. Ему также назначили штраф в размере 1 млн рублей.

Воробьев - кандидат технических наук, доцент кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института.