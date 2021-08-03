Дело возбуждено в отношении курганского депутата после охоты с жестоким убийством волка

ТАСС, 3 августа. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова и еще пятерых человек после незаконной охоты на волков. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Свердловской области расследуется уголовное дело в отношении депутата Курганской областной думы и еще пятерых граждан, подозреваемых по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору"). По версии следствия, шестеро указанных фигурантов 6 февраля 2021 года участвовали в незаконной охоте на волков", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены охотники, которые переезжают на снегоходе еще живого волка, а затем продолжают над ним издеваться. По данным департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, инцидент произошел 6 февраля на территории охотничьих угодий "Калиновское" и "Камышловское" в Камышловском муниципальном районе Свердловской области. Всего в тот день этой группой было добыто четыре волка.

Депутат после инцидента был исключен из "Единой России" и отказался от мандата.