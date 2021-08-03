В Росморречфлоте заявили об отсутствии ущерба севшему на мель сухогрузу под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Иранский сухогруз, следовавший из Ирана в Астрахань, не получил повреждения во время произошедшего накануне инцидента, загрязнения акватории нет. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Как сообщалось, иранский сухогруз "Paya" ("Пая") 2 августа сел на мель на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала недалеко от Астрахани. Позже усилиями собственного экипажа его сняли с мели.

"[Сухогруз] шел в Астрахань. Никаких повреждений, загрязнения [акватории] нет", - рассказал собеседник агентства.

Как следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder, 3 августа сухогруз прибыл в порт назначения "Астрахань".

Сухогруз следовал из Амирабада в Астрахань и должен был прибыть в порт назначения 2 августа. Порт приписки судна - Энзели, Иран. Судно следовало порожняком, пострадавших среди 12 членов экипажа нет.