Экс-главу Дербентского района отправили под домашний арест

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Советский суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста задержанному экс-главе Дербентского района Фуаду Шихиеву, подозреваемому в организации преступной группы, которая занималась хищением и продажей земельных участков. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

"Советским районным судом города Махачкалы рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-главе Дербентского района Фуаду Шихиеву, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. При рассмотрении материала суд пришел к выводу, что беспрепятственное осуществление уголовного судопроизводства возможно посредством применения в отношении подозреваемого менее строгой меры пресечения нежели заключение под стражу. […] Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, то есть до 30 сентября 2021 года с наложением соответствующих ограничений", - сказано в сообщении.

Уточняется, что постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Дагестан в течение трех суток со дня его принятия.

30 июля следователи задержали Шихиева, подозреваемого в организации ОПГ, занимавшейся хищением и продажей земельных участков, ущерб от действия которой составил 200 млн рублей. Как сообщил ТАСС ранее источник в силовых структурах республики, всего в рамках уголовного дела задержали порядка шести человек.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что следственные органы СК по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы муниципального района "Дербентский район", должностных лиц муниципального образования, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также управления Росреестра по Дагестану. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Отмечалось, что в результате противоправной деятельности участников ОПГ с 2018 года по июнь 2020-го на территории Дербентского района путем мошенничества похитили более 500 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 38 млн рублей (рыночной стоимостью более 200 млн рублей).

По версии следствия, в мае 2018 года подозреваемый создал устойчивую преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем проведения незаконных юридически значимых действий с земельными участками, расположенными на территории Дербентского района, и их последующей продажей либо передачей за денежное вознаграждение в долгосрочную аренду. В рамках расследования уголовного дела в помещении администрации Дербентского района и по месту жительства муниципального чиновника провели обыски.