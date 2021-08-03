Три человека пострадали при стрельбе в штате Теннесси

ТАСС, 3 августа. По меньшей мере три человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей во вторник в здании телестоматологической компании Smile Direct Club в городе Нэшвилл (штат Теннесси). Об этом сообщили в городском полицейском управлении.

"Преступник выстрелил внутри Smile Direct Club в троих сотрудников. Все они госпитализированы. По крайней мере один [находится] в критическом состоянии. По предварительным данным, преступник действовал в одиночку", - говорится в записи правоохранителей в Twitter-аккаунте.

По их данным, стрелок являлся работником компании. Он умер в больнице от ранений, полученных от одного из сотрудников полиции. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.