Соловецкая регата совершила незапланированный заход на Соловки из-за шторма

АРХАНГЕЛЬСК, 3 августа. /ТАСС/. Яхты Соловецкой парусной регаты зашли на Большой Соловецкий остров из-за шторма в Белом море, сообщил во вторник ТАСС заместитель главного судьи регаты Павел Телюкин.

"В Белом море шторм, было принято решение укрыться в защищенном месте на Большом Соловецком острове. Ранее, да, не планировалось. Мы никуда не ходим, стоим, ждем улучшения погоды. Сегодня вечером, по прогнозу, ожидается усиление ветра, и завтра тоже еще весь день будет дуть", - сказал Телюкин.

Для посещения Соловков необходимо иметь справку о пройденной вакцинации против новой коронавирусной инфекции или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.

46-я Соловецкая регата отправилась 31 июля из Архангельска, в ней участвуют восемь яхт и около 50 спортсменов. Участники преодолели три этапа. Гонка продолжится после улучшения погоды. Завершится регата 7 августа в Архангельске.