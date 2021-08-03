Что известно о стрельбе около здания Пентагона

3 августа рядом со зданием Пентагона произошла стрельба. Пострадали не менее троих человек, стрелка ликвидировали.
Что известно о произошедшем – в материале ТАСС.
- Инцидент произошел у близлежащей станции метро.
- Не менее троих человек отправили в больницу, одного пришлось транспортировать вертолетом.
- Среди пострадавших есть представитель службы безопасности Пентагона.
- Как сообщает Politico, стрелка нейтрализовал сотрудник охраны ведомства. После этого со здания сняли оцепление.
- Злоумышленник не проник в Пентагон. На данный момент у правоохранительных служб нет информации, были ли еще нападавшие.
- Вход на станцию метро, рядом с которой произошел инцидент, остается закрытым.