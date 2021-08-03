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Что известно о стрельбе около здания Пентагона
Что известно о стрельбе около здания Пентагона
Что известно о стрельбе около здания Пентагона
Что известно о стрельбе около здания Пентагона
Что известно о стрельбе около здания Пентагона
Стрельба около здания Пентагона

Что известно о стрельбе около здания Пентагона

© AP Photo/Andrew Harnik

3 августа рядом со зданием Пентагона произошла стрельба. Пострадали не менее троих человек, стрелка ликвидировали.

Что известно о произошедшем – в материале ТАСС. 

  • Инцидент произошел у близлежащей станции метро. 
  • Не менее троих человек отправили в больницу, одного пришлось транспортировать вертолетом. 
  • Среди пострадавших есть представитель службы безопасности Пентагона.
  • Как сообщает Politico, стрелка нейтрализовал сотрудник охраны ведомства. После этого со здания сняли оцепление. 
  • Злоумышленник не проник в Пентагон. На данный момент у правоохранительных служб нет информации, были ли еще нападавшие.
  • Вход на станцию метро, рядом с которой произошел инцидент, остается закрытым.
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