СМИ: заминированный автомобиль взорвали в Кабуле возле дома и.о. министра обороны

ТЕГЕРАН, 3 августа. /ТАСС/. Заминированный автомобиль был подорван во вторник в Кабуле недалеко от дома исполняющего обязанности министра обороны Бисмиллы Мохаммади. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Отмечается, что в сам дом и.о. министра якобы ворвались вооруженные люди. С ними ведут перестрелку силы безопасности.

Ранее о взрыве сообщил телеканал 1TV.

По меньшей мере два человека пострадали недалеко от дома и.о. министра обороны, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на источник в Минздраве страны. По его данным, двух пострадавших госпитализировали, на месте происшествия продолжается операция.

По данным Tolo News, Бисмилла Мохаммади не пострадал при нападении на его дом. Отмечается, что чиновника не было дома в момент нападения, когда возле резиденции была подорвана заминированная машина, а в дом ворвались вооруженные люди.