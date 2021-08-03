В Хорватии задействовали крупнейшую авиагруппировку для тушения природных пожаров

ЗАГРЕБ, 3 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Хорватии задействовало крупнейшую в этом году группировку противопожарных сил, включая авиатехнику, для тушения трех природных пожаров, бушевавших недалеко от города Сплит. Об этом сообщили журналистам во вторник в оборонном ведомстве страны.

В ликвидации возгораний на площади порядка 800 га использовалось девять спецбортов Минобороны. Из-за пожаров была нарушена работа расположенного в Сплите аэропорта.

В понедельник в общей сложности было осуществлено 490 вылетов, сброшено более 2 тыс. тонн воды, израсходовано почти 33 тыс. литров топлива.

За период с конца июля по начало августа противопожарные силы Хорватии были задействованы в тушении 50 очагов возгорания в различных регионах, расположенных на побережье страны.