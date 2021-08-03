На Кубани опровергли данные о связи между смертью врача и вакцинацией от коронавируса

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Смерть заведующего отделением гемодиализа городской больницы № 4 города Сочи Егора Полина не связана с его вакцинацией от коронавируса, сообщили во вторник в оперштабе Краснодарского края со ссылкой на администрацию медучреждения. Ранее ряд местных СМИ сообщил, что смерть медика стала следствием вакцинации.

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"В связи с резонансом, вызванным информацией о смерти сотрудника городской больницы №4 Полина Егора Викторовича, администрация больницы сообщает: смерть Егора Полина не связана с вакцинацией от COVID-19 и не является поствакцинальным последствием, что подтверждают результаты вскрытия", - привели в оперштабе комментарий медучреждения.

Согласно закону о врачебной тайне, предать публичной огласке причину смерти не представляется возможным, добавили в больнице.

Полина не стало 3 августа, мужчина умер в возрасте 40 лет. Он окончил Кубанский государственный университет и 16 лет работал врачом-анестезиологом, затем возглавил отделение гемодиализа.