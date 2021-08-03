ООН заявила, что смерть главы "Белорусского дома на Украине" должны тщательно расследовать

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Все обстоятельства смерти главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова необходимо тщательно расследовать. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать его гибель.

"Мы рады видеть, что идет расследование. Мы считаем, что его смерть должна быть тщательно расследована, все обстоятельства", - сказал он.

Украинская полиция сообщила во вторник утром, что в одном из парков Киева найден мертвым гражданин Белоруссии Виталий Шишов - глава общественной организации "Белорусский дом на Украине". Открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Следствие пока отрабатывает две основные версии - самоубийство, либо умышленное убийство с имитацией самоубийства. В ЕС уже призвали украинские власти провести тщательное расследование.

"Белорусский дом на Украине" оказывает правовую и иную помощь гражданам Белоруссии, покинувшим страну и проживающим на Украине.