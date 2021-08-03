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В тоннеле на Замоскворецкой линии московского метро произошло возгорание кабеля

Возгорание обнаружили на перегоне "Тверская" - "Театральная"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Возгорание кабеля произошло в тоннеле между станциями "Театральная" и "Тверская" на Замоскворецкой линии московского метрополитена. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.

"В 19:04 мск на перегоне "Тверская" - "Театральная" обнаружено возгорание кабеля. Поезд высадил пассажиров на станции "Тверская" на время ликвидации возгорания. <...> В 19:18 мск возгорание было ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для восстановления интервала движения поездов понадобится некоторое время.

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