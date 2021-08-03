В связи с нападением на кипрский телеканал девять человек предстанут перед уголовным судом

НИКОСИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Девять ранее задержанных участников беспорядков в Никосии, которые были устроены в июле противниками санитарных ограничений, предстанут перед уголовным судом в связи с нападением на телеканал "Сигма". Об этом во вторник объявил пресс-секретарь кипрской полиции Христос Андреу.

"Девяти подозреваемым предъявлены серьезные обвинения в 13 различных преступлениях, которые варьируются от поджога и массовых беспорядков до нарушения закона об инфекционных заболеваниях", - сказал он.

По словам Андреу, судебный процесс над ними назначен на 14 сентября. Семеро задержанных были освобождены до начала судебного разбирательства. Двух оставшихся полиция попросила оставить под стражей, но решения на этот счет правоохранительная система пока не вынесла.

18 июля, возле въезда в президентский дворец в Никосии прошла многотысячная манифестация против решения правительства Кипра о повсеместном использовании ковид-сертификатов SafePass для прохода в большинство общественных помещений. Акция протеста завершилась столкновениями с полицией, а участвовавшая в демонстрации группа молодых людей в капюшонах, покинув место протеста, направилась в соседний район Никосии и напала на здание медиагруппы DIAS, в котором размещается телеканал "Сигма". Угрожая жизням сотрудников охраны, они ворвались в офисные помещения телеканала и нанесли ущерб собственности на тысячи евро. Они также сожгли машину на автостоянке телеканала, бросив в нее бутылку с зажигательной смесью.

В результате столкновений с участниками этих беспорядков пострадали 12 сотрудников кипрской полиции. Семеро из них были госпитализированы, двое получили тяжелые травмы. На данный момент полиция задержала 26 человек, причастных, по мнению властей, к разгрому офиса "Сигмы" и к столкновениям демонстрантов с полицией у президентского дворца.