Sky: танкер Asphalt Princess под флагом Панамы был захвачен у побережья ОАЭ

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Танкер Asphalt Princess, который ходит под флагом Панамы, был захвачен в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ. Об этом во вторник сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в органах безопасности.

По их информации, на борт судна, направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, забрались порядка девяти вооруженных человек, которые захватили танкер. Согласно источникам газеты The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники".

Ранее Морская торговая организация Великобритании (UKMTO) заявила, что рассматривает произошедший у побережья ОАЭ инцидент как "потенциальный захват". Как говорилось в распространенном сообщении UKMTO, инцидент с судном произошел в Оманском заливе примерно в 100 км к северу от эмиратского порта Эль-Фуджайра.

При этом источники Sky News не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что захваченным судном оказался танкер-химовоз Golden Brilliant, который, по данным портала Marine Traffic, ходит под флагом Сингапура. В то же время, по предварительным сведениям, Golden Brilliant, а также танкеры Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss, которые ходят под флагами Гайаны, Индии и Вьетнама соответственно, сообщили о "потере управления".

На прошлой неделе UKMTO сообщила о нападении в Аравийском море на танкер-химовоз Mercer Street, которым управляет компания Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу. Тогда первоначально предполагалось пиратство, но затем инцидент был классифицирован как не связанный с пиратством. Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.

Внешнеполитические ведомства Великобритании и США заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран. По версии Тегерана, эти обвинения являются голословными и политически мотивированными.