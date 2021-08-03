Сгоревший многоквартирный дом в Коврове под Владимиром не пригоден для проживания

ТАСС, 3 августа. Многоквартирный дом, в котором во вторник в Коврове Владимирской области был ликвидирован пожар на площади 1,5 тыс. кв. метров, не пригоден для проживания. Оставшиеся без крыши над головой 35 человек размещены в гостинице, сообщил во вторник ТАСС врио вице-губернатора Владимирской области Герман Елянюшкин.

"Дом не пригоден для проживания. Будет произведено обследование, экспертиза, после чего собственникам квартир будет выплачена денежная компенсация. Будет оценена стоимость их имущества, приватизированной комнаты. Тем, кто имел социальное жилье - а таких 18 человек, - будет предоставлено жилье в маневренном фонде", - сказал он.

Он пояснил, что после пожара за помощью обратились 75 человек, из них 35 фактически проживали в доме и остались без крыши над головой. "Этих 35 человек мы поселили в гостинице, сейчас на месте пожара нет ни одного проживавшего в этом доме", - рассказал Елянюшкин.

По его данным, сгоревший дом 1930 года постройки является памятником конструктивизма, объектом регионального значения, в администрации Коврова средств для его восстановления нет, а для инвесторов он не представляет интерес. Он уточнил, что в доме располагалось общежитие коридорного типа, в котором в 225 квартирах числились 143 семьи.

По его данным, все пострадавших на время нахождения в гостинице обеспечили бесплатным горячим питанием, бельем, средствами гигиены и другими необходимыми принадлежностями. Он уточнил, что всем обратившимся за помощью выплатят по 10 700 рублей, а тем, кто остался без крыши над головой, 4 августа разово предоставят еще и продуктовые наборы.

Как сообщалось ранее, 3 августа в 13:44 мск жилом многоквартирном доме в Коврове Владимирской области возник пожар, он начался в квартире на четвертом этаже, затем огонь перешел на кровлю. Около 15:00 мск возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, эвакуировали 29 человек, из них пятеро детей. При пожаре пострадал мужчина 1976 года рождения, его госпитализировали в Центральную городскую больницу Коврова с отравлением угарным газом и ожогами рук и плеч первой степени.