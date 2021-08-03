В населенных пунктах Владимирской области восстановили электроснабжение

ТАСС, 3 августа. Аварийные бригады восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Киржачского района, пострадавшего от непогоды во Владимирской области. Остались локальные отключения, с которыми планируют справиться к 23:00 мск, сообщил во вторник ТАСС врио вице-губернатора Владимирской области Герман Елянюшкин.

"Электрификация всех населенных пунктов восстановлена, остались локальные повреждения. <...> Осталось восстановить 10 участков. Мы планируем, что к 23:00 (мск) энергетические последствия урагана будут ликвидированы", - сказал он.

Он уточнил, что в течение нескольких дней распилят поваленные аварийные деревья, сейчас главы населенных пунктов проводят оценку ущерба.

Ранее сообщалось, что из-за обрушившейся 2 августа на Владимирскую область непогоды произошло аварийное отключение электричества в свыше 60 населенных пунктах Киржачского района, где проживают 5,5 тыс. человек и в 11 населенных пунктах Петушинского района с населением около 1 тыс. человек. В Петушинском районе электроснабжение уже восстановили.

Кроме того, ГУ МЧС по Владимирской области сообщило о том, что в ночь со 2 на 3 августа на территории Владимирской области из-за гроз с усилением порывов ветра до 17 м/с 17 деревьев упали на автодорогу регионального значения Киржач-Покров. Пострадавших и погибших нет.