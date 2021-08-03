Экс-полицейский из Петербурга стал фигурантом дела о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции из Санкт-Петербурга, который выкладывал в социальные сети видеозапись с жалобами, что ему якобы не предоставляют положенную за службу квартиру, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Как сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области, мужчину уличили в том, что за время службы он оформил себе фиктивную инвалидность и незаконно получал выплаты.

"Материалы проверки сотрудники управления собственной безопасности [главка] передали следователям СК России, которые возбудили в отношении лжеинвалида уголовные дела по части 2 статьи 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования" и части 3 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат", - сказал представитель ведомства.

В главке отметили, что экс-сотрудник служил в полиции Фрунзенского района города и выложил в 2020 году в сеть видеоролик, где жаловался, что ему не дают положенную квартиру. Руководство главка потребовало от подчиненных разобраться в ситуации.

При разбирательстве выяснилось, что мужчина оформил инвалидность после выхода на пенсию. "Как выяснилось, уволившись со службы, бывший сотрудник вступил в сговор с уполномоченными лицами и с их помощью получил поддельные документы о "липовой" инвалидности", - отметили в главке МВД.

По данным ведомства, мужчина также успел получить положенные ему выплаты в сумме 1,5 млн рублей за то, что он заработал заболевание на службе. Кроме того, собственная безопасность установила, что за оформлением фиктивной инвалидности он обращался к сотрудникам ведомственного медучреждения МВД, которых задержали в январе 2021 года по подозрению в аналогичных преступлениях.