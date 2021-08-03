Суд в ФРГ приговорил к условному сроку пенсионера, хранившего на вилле танк и пушку

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Окружной суд города Киль приговорил к одному году и двум месяцам лишения свободы условно пенсионера, нелегально хранившего у себя на вилле танк "Пантера" и зенитную пушку времен Второй мировой войны, а также оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом говорится в опубликованном во вторник решении инстанции.

Помимо условного срока, 84-летний мужчина, который был признан виновным в нарушении закона о контроле над вооружениями, должен заплатить €250 тыс. штрафа, которые пойдут на благотворительные цели. Его также обязали в течение двух лет продать "Пантеру" и пушку калибра 8,8 см в подходящий музей или учреждение.

Кадры обыска виллы пенсионера, во время которых были обнаружены танк и пушка, в 2015 году облетели мир. При этом, как констатировал председательствующий судья, у мужчины не было злого умысла, он считал себя коллекционером. Помимо танка и пушки, собрание включало миномет, автоматы и винтовки, пистолеты, в том числе полуавтоматические, и более тысячи патронов.

В 2017 году в Германии перед судом предстал 49-летний мужчина, который приобрел в Великобритании два танка для арт-проекта с участием известного немецкого дизайнера и модельера Харальда Глёклера. Бронированные машины типа Combat Engineer Tractor FV 180 были куплены им за €30 тыс. и перевезены в ФРГ в 2013 году. Прокуратура также предъявила мужчине обвинения в нарушении закона о контроле над вооружениями.