Из стационаров выписали 15 россиян, пострадавших в ДТП в Турции

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пятнадцать россиян, пострадавших в ДТП в Турции, выписаны из стационаров, еще пятеро остаются в больнице в состоянии различной степени тяжести, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в г. Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести. Трое были прооперированы. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам", - говорится в сообщении.

В понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 человек, среди них находились девять детей. В "Интуристе" сообщили, что все они из Самарской области, туристов из других регионов не было. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. В результате ДТП погибли три человека.