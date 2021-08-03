Детективы антикоррупционного бюро Украины задержали похищенного в Молдавии экс-судью Чауса

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего судью Николая Чауса, который был похищен в Молдавии и в пятницу задержан сотрудниками Службы безопасности страны в Винницкой области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба НАБУ.

"Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского районного суда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды [Николая Чауса]", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В НАБУ сообщили, что Чаусу вручено ходатайство о применении меры пресечения. Заседание Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) по этому вопросу состоится в 14:00 мск 4 августа. "К тому моменту подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания", - уточнили в НАБУ.

Адвокат задержанного судьи Ростислав Кравец пояснил передачу его дела из СБУ в НАБУ наличием договоренности между этими структурами. "СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче. Но плохо, что усугубляют и без того непростую ситуацию", - сказал он в комментарии изданию "Страна". По словам адвоката, "в похищении Чауса замешаны почти все правоохранительные органы и спецслужбы Украины, а также Молдавии".

Ранее СМИ проинформировали о появлении бывшего судьи в одном из сел Винницкой области. После этого Чаус был задержан сотрудниками СБУ и перевезен в Киев. Служба безопасности утверждает, что не похищала его и действовала "в рамках закона и своих полномочий". Однако Национальное антикоррупционное бюро Украины разместило видеокадры того, как его работники пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом, чтобы самостоятельно взять у него показания.

Похищение судьи

Чаус был задержан украинскими правоохранительными органами в 2016 году по подозрению в получении взятки, в сентябре того же года Верховная рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, Чаус покинул территорию Украины. С 2017 года подозреваемый скрывался в Молдавии, пытаясь получить там убежище, а Киев требовал его экстрадиции по обвинению в коррупции.

3 апреля адвокат Чауса сообщил, что его подзащитный был похищен неизвестными в Кишиневе. Как уточнил глава МВД Молдавии Павел Войку, полиция обнаружила машины, использованные при похищении, и установила круг подозреваемых иностранных граждан, которые позже пересекли границу с Украиной. Вице-спикер молдавского парламента Владимир Батрынча считает, что похищение было спланировано и совершено украинскими спецслужбами. По оценке наблюдателей, бывший судья, знакомый с громкими коррупционными делами в соседней стране, может быть использован в политической борьбе между президентом Украины Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко.

29 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила об отсутствии сотрудничества со стороны Киева в расследовании похищения Чауса.